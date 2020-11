Visite nelle rsa e negli ospedali a parenti e congiunti: ordine del giorno di Italia Viva in consiglio comunale a Savona

"Nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà il prossimo 30 novembre si discuterà un ordine del giorno a cui teniamo particolarmente. Si tratta di garantire il diritto di visita dei parenti prossimi e congiunti delle persone ricoverate in ospedale e nelle RSA. Si chiede che vengano disposte nuove direttive e nuovi protocolli al fine di poter far incontrare, in tutta sicurezza e con ogni possibile dispositivo di protezione individuale, le persone ricoverate con i propri cari".

Queste le parole della capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale a Savona Barbara Pasquali e della consigliere Elda Olin.

"Ciò anche alla luce di moltissimi casi che si sono verificati: persone, soprattutto anziane, che sono morte in totale solitudine, spesso con la convinzione di essere state abbandonate. Questa situazione è disumana e non più tollerabile. E’ un vero dramma nel dramma. Chiediamo, quindi, che il Sindaco e la Giunta attivino un tavolo di confronto tra Amministrazione Comunale, ALISA, Regione Liguria, i Direttori Sanitari delle ASL ed i Responsabili delle strutture per anziani, circa le necessarie azioni, modalità e tempistiche da intraprendere a tal fine" proseguono Pasquali e Olin.

"Si chiede, quindi, che si diano precisi indirizzi affinché sia consentito agli ospiti delle RSA e ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di poter incontrare i propri congiunti, al fine di mantenere –in sicurezza- un periodico, anche se contingentato nei tempi e nei modi, contatto, essenziale anch’esso per la salute fisica e psicologica e per la dignità delle persone, in particolar modo per coloro che si trovano in stato di grave rischio per la vita" concludono le consigliere comunali di Italia Viva.