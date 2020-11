Cairo, installati due defibrillatori nelle frazioni di San Giuseppe e Bragno

Due nuovi defibrillatori installati nei giorni scorsi a San Giuseppe di Cairo presso la farmacia Concordia, in corso Marconi 246, e a Bragno all'altezza della Polisportiva UP Bragno, in via Stalingrado.

Lo comunica con un post su Facebook il comune di Cairo Montenotte. Gli strumenti salvavita sono stati posizionati in collaborazione con l'AVO Associazione Volontari Ospedalieri Valbormida.

"La comunità cairese ringrazia il dottor Zanello, titolare della farmacia Concordia e la Polisportiva UP Bragno, per la disponibilità e la collaborazione. Dopo Ferrania e Rocchetta, ora anche Bragno e San Giuseppe sono dotate di questo importante servizio - spiega il comune cairese in una nota - A Cairo capoluogo sono presenti due defibrillatori (uno in piazza della Vittoria e l'altro in via Roma, presso Porta Soprana) e altri ne verranno installati prossimamente in altre zone della città".