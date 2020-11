Savona, ex ospedale San Paolo: da martedì 1 dicembre lavori di asfaltatura su via Giacchero

Inizieranno martedì 1 dicembre dalle 7 del mattino alle 14 i lavori di asfaltatura di Via Giacchero, con scarifica dell’intera superficie della strada al fine di eliminare l'attuale, vecchio, tappeto di usura.

Il lavoro, che si va ad inserire nel progetto di riqualificazione dell’ex ospedale di San Paolo e di sistemazione delle aree pubbliche circostanti, verrà eseguito in più fasi "per creare il minore disagio possibile alla viabilità. Le operazioni sono state concordate tra gli uffici competenti e la Società San Paolo" come spiega in una nota il vicesindaco Massimo Arecco.

Sempre nella stessa giornata dell'1 dicembre, a partire dalle ore 14 fino alle ore 22 circa, si procederà con la preparazione e stesura dell’asfaltatura della semi-carreggiata di Via Giacchero, lato ex ospedale San Paolo, con la riapertura della viabilità veicolare sul lato sinistro.