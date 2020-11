Albenga e il suo entroterra in lutto: è scomparso l'ex sindaco di Erli Angelo Salvatico

Albenga e il suo entroterra sono in lutto. Dopo aver combattuto contro il Covid19, che nei giorni scorsi lo aveva portato al ricovero presso l'ospedale Santa Maria di Misericordia, è mancato all'età di 79 anni Angelo Salvatico.

Ex sindaco di Erli, l'uomo aveva fondato la locale sezione della pubblica assistenza, la quale è dotata di due ambulanze dedicate alla vallata, ed era molto conosciuto anche nella città delle due torri, proprio per il suo trascorso nel sociale come milite della Croce Bianca, da cui sono giunte le condoglianze alla famiglia.

I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio alle 14 presso la parrocchia di Cisano sul Neva.