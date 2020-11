Il referendum sul taglio dei parlamentari cambia la geografia elettorale ligure: savonese spaccato in 2 per la Camera

l taglio dei parlamentari offrirà diverse novità nella geografia elettorale della Liguria. Il 5 novembre è entrata in vigore la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n1, diretta conseguenza dell’esito favorevole del referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre.

La legge costituzionale determina il nuovo numero di parlamentari in 400 deputati e 200 senatori elettivi e ciò comporta, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e dei relativi confini.

Per la Camera dei deputati la regione Liguria, con 1.570.694 abitanti al censimento del 2011 e 234 comuni alla data della relazione, è inclusa in un’unica circoscrizione che comprende le tre province di Imperia, Savona e La Spezia e la città metropolitana di Genova.

- Per la Camera - 4 collegi uninominali e 6 seggi plurinominali, per un totale di 10 seggi.

- Per il Senato della Repubblica - 2 collegi uninominali e 3 seggi plurinominali, per un totale di 5 seggi.

Rispetto alle elezioni politiche del 2018 la Liguria perde 6 seggi alla Camera e 3 al Senato. Con la nuova conformazione si parla di un seggio uninominale per 392.674 alla Camera e per 785.347 persone al Senato (media ndr)

Come cambierà la geografia elettorale ligure?

È stato definito, quindi, il collegio Liguria - U01 formato dall’intera provincia di Imperia aggiungendo, per rispettare le soglie demografiche e per continuità geografica, i Sì di Albenga e Finale Ligure (della provincia di Savona), il Sl di Savona, limitatamente al comune capoluogo e a quelli di Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Vezzi Portio, Spotorno e Noli e il Sl di Cairo Montenotte, limitatamente ai comuni di Cosseria, Cengio, Carcare, Altare, Roccavignale, Millesimo, Pallare, Mallare, Massimino, Murialdo, Osiglia, Bormida, Calizzano, Bardineto. La popolazione della provincia di Savona nell’ambito del collegio Liguria - 01 è pari al 50,9%, quella complementare della provincia di Imperia ne rappresenta il 49,1%.

A levante si definisce il collegio inter-provinciale La Spezia-Genova Liguria - U04 che comprende l’intera provincia di La Spezia e, per rispettare le soglie demografiche e la continuità geografica, i sistemi locali di Sestri Levante (inter-provinciale GE-SP), Chiavari e Rapallo (della città metropolitana di Genova). La popolazione del collegio appartiene per il 57,3% alla provincia di La Spezia e per il complementare 42,7% a Genova.