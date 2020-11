Vaccarezza: "Hezbollah non è nostra priorità, ma questo non ci impedisce di allargare i nostri orizzonti"

“Il consigliere Ferruccio Sansa su Facebook prova a fare l’esegesi del problema più pressante per i liguri secondo il centrodestra. E come al solito scivola su una buccia di banana.

Caro Ferruccio, è vero. Il Gruppo Consiliare 'Cambiamo!' ha presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta ad attivarsi nelle sedi opportune e presso il Parlamento ed il Governo italiano per fare in modo che anche lo Stato Italiano dichiari ufficialmente Hezbollah come organizzazione terroristica. Lo abbiamo fatto, non lo nascondiamo, anzi. Da lì a dire che secondo noi quello è il problema più pressante per i liguri però c’è un salto (il)logico che solo tu e i tuoi compagni avete compiuto.

Sappiamo bene quali siano i problemi e le necessità della nostra terra. E ci impegniamo ogni giorno su questi fronti: i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei liguri che infatti ci hanno dato la loro fiducia. Questo non ci impedisce, però, di allargare l’orizzonte dei nostri ragionamenti e delle nostre posizioni a quello che succede fuori dai nostri confini. Se tu e i tuoi siete abituati a guardarvi l’ombelico è un problema tutto vostro, che peraltro spiega bene la recente Caporetto elettorale.

Una cosa corretta però l’hai scritta: l’intenzione di non addentrarvi in dispute più grandi di voi. Lo prendiamo come un buon proposito in vista del nuovo anno. Non ci deludere”.

Così Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Regione Liguria, ha risposto al consigliere Ferruccio Sansa, che con un post su Facebook aveva criticato l’ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare.