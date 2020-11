"Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona”: i "10 passi" consigliati per arrivare alla riapertura

Sono partite le azioni interne al gruppo Facebook “Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona”, che ad oggi riunisce 5.538 membri e ha promosso una petizione che ha raccolto 4.782 firme, lavorando per individuare percorsi che portino alla riapertura del punto nascite.

Dopo una riflessione collegata alle possibili azioni che ogni singolo cittadino è in grado di mettere in atto, è stato proposto un percorso rivolto a tutte le persone che si vogliono impegnare per far riaprire il punto nascite. Il nome di questo percorso è “10 passi per far riaprire il punto nascite”.

"L’idea è che passo dopo passo possiamo raggiungeremo nostro obiettivo di far riaprire il punto nascite. Ma per arrivarci c’è bisogno di una adesione più ampia possibile" spiegano dal gruppo.