Alassio torna in zona gialla e si rianimano i dehors della passeggiata (FOTO)

Una stupenda giornata di sole, seppur accompagnata da un venticello, ha voluto inaugurare il ritorno in zona gialla della Liguria, in particolare nel savonese e in particolare, come dimostrano le foto, ad Alassio.

Persone con la mascherina, l'aperitivo sorseggiato distanziati, una passeggiata coi propri bambini, con il cagnolino e, perché no, una tintarella sulla spiaggia.

In cuore di tutta questa gente c'è un grande desiderio di esplodere in libertà, di festeggiare come nel 2019, ma il buon senso ha dettato di pazientare ancora un po'.

Si è in trepida attesa di assaggiare il panettone in spiaggia.