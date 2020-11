Donazioni di sangue a livello dello scorso anno ma manca il personale sanitario. Donzellini (Avis provinciale): "E' un problema, siamo costretti a chiudere alcune sedi"

" Abbiamo dei segnali positivi come numero di sacche emesse dalla nostra unità di raccolta, a livello regionale invece c'è una diminuzione - spiega Donzellini - Abbiamo imparato a programmare le donazioni che è un vantaggio sia per l'associazione che per i donatori. Non c'è nessun pericolo, nessun contagio trasferibile con il sangue ".

" In provincia di Savona, le 26 sedi ci permettono di avere una buona qualità di raccolta, la gente viene, le locazioni sono sicure, non hanno perso la voglia di donare nonostante il Covid " ha proseguito il presidente provinciale Avis.

Un lato negativo però c'è e riguarda la mancanza di infermieri e medici, necessari per l'attività dell'Avis.

"Manca il personale sanitario, abbiamo dovuto per mancanza chiudere diverse giornate. In provincia anche altre sedi hanno dovuto sospendere la giornata di donazione - specifica Donzellini - È un problema che ci portiamo avanti da un po', ad esempio gli infermieri e i dottori devono fare un corso Fad (80 ore i medici, 40 gli infermieri) poi fare l'affiancamento, ma non è facile trovarli. Gli infermieri sono stati assunti dall'Asl in questo momento di difficoltà, non abbiamo deroghe per farli lavorare da noi e ci vengono così a mancare".