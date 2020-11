Millesimo, sopralluogo del personale 118: la pista per l'elisoccorso è area adeguata al volo notturno e diurno

Nei giorni scorsi i responsabili del 118 hanno visionato la pista di atterraggio per elicotteri situata nei pressi del cimitero comunale. Lo scrive su Facebook il primo cittadino di Millesimo Aldo Picalli.

Con il sopralluogo, i tecnici hanno riverificato e riapprovato l'attuale superficie georeferenziata. Riqualificando la pista come "area autorizzata per il volo diurno e notturno".

"Si tratta di un punto sicuro per l'atterraggio degli elicotteri, in particolar modo per i velivoli del 118 - spiega il sindaco Picalli - Una zona al servizio di Millesimo e per i comuni limitrofi, poiché la sua collocazione risulta baricentrica all'interno della Val Bormida".