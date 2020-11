Coronavirus, 75 nuovi casi nel savonese. 5 nuovi ospedalizzati ma 2 sono le terapie intensive in meno

Si alza leggermente rispetto a ieri la percentuale dei nuovi positivi sul totale dei tamponi analizzati. A fronte di 3.859 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono infatti 437 i positivi, ovvero l'11,3%.

In Asl 2 (Savona) sono 75 i nuovi positivi, in crescita rispetto a ieri, di cui 15 da contatto di caso confermato, 36 da attività di screening e 24 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono 77 nuovi positivi, di cui 26 da contatto di caso confermato e 51 da attività screening. In Asl 3 (Genova) sono 208 di cui 71 da contatto di caso confermato, 117 da attività di screening e 20 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 5 di cui 2 da contatto di caso confermato e 3 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 72, di cui 25 da contatto di caso confermato e 47 da attività di screening.

Sono stati 19 i deceduti in Liguria, nel periodo compreso tra il 27 e il 28 novembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 598.285 (+3.859)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 51.448 (+437)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.568 (+38)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 44.880 (+399)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.671 (-122)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.199 (-10)

Savona 1.365 (+2)

Genova 7.317 (-98)

La Spezia 1.962 (-6)

Residenti fuori regione o estero 263 (-1)

Altro o in fase di verifica 565 (-9)

Totale 12.671 (-122)

Ospedalizzati: 1.081 (-4) | 111 (-6) in terapia intensiva

Asl 1 - 108 (-) | 14 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 114 (+5) | 14 (-2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 304 (+5); 37 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 45 (-8) | 6 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 134 (-6) | 10 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 146 (+10) | 13 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 105 (-) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 119 (-8) | 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.525 (-115)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 36.398 (+541)

Deceduti: 2.380 (+19)