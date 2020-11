Orco Feglino, cade da circa 6 metri mentre arrampica: rocciatore in codice giallo

Domenica sfortunata per un rocciatore 63enne che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, ha perso l'equilibrio mentre arrampicava presso la falesia "del Silenzio" a Orco Feglino.

L'uomo si trovava a un'altezza di circa 6 metri e nella caduta ha riportato traumi alla spalla e a un braccio. Sul posto sono giunti quindi i soccorsi, con una squadra del distaccamento finalese dei Vigili del Fuoco e i militi della Croce Verde di Finalborgo. Essendo però impervia la zona si è reso necessario l'ausilio dell'elisoccorso Grifo 1.

L'uomo, fortunatamente non in pericolo di vita nonostante la caduta da una certa altitudine, è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona.