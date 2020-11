Qualità dell'aria in Val Bormida, il PD: "Servono azioni di tutela della salute e dell'occupazione"

L'auspicio del gruppo dem è quindi quello che si attivino "in tutte le sedi competenti azioni concrete che vadano nella direzione di tutela della salute e parallelamente a pianificare e programmare politiche del lavoro lungimiranti che consentono di garantire l'occupazione e la sostenibilità ambientale, anche pensando all'utilizzo dei fondi europei stanziati per il recovery fund e il Green Deal ".

"Si è riuscita ad attivare un'importante azione politica sinergica su tutti i piani politico istituzionali che sta svolgendo un lavoro importante e attento. A partire dai gruppi consiliari Cairo Democratica e Cairo Civica (Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Alberto Poggio, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi) che hanno presentato interrogazioni all'amministrazione cairese, per continuare a livello provinciale dove il gruppo provinciale PD 'Savona Uniti per la Provincia', composto da Massimo Niero, Mattia Fiorini e Rodolfo Mirri, ha chiesto ed ottenuto un consiglio provinciale straordinario monotematico, che si svolgerà lunedì, per discutere e assumere impegni precisi sulla questione. A livello regionale il consigliere PD Roberto Arboscello, presenterà martedì un interpellanza a riguardo in consiglio regionale" afferma Ziglioli.

"Voglio veramente ringraziare tutti per il grandissimo lavoro e l' impegno e la serietà con la quale stanno operando su questa importante questione per il territorio valbormidese. Questo vuole essere l'inizio di un percorso che dovremmo affrontare tutti in maniera sinergica, amministratori e forze politiche, in maniera seria e condivisa per il benessere della comunità a tutela di due cose fondamentali quali salute e lavoro" conclude Ziglioli.