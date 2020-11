Stella, le Sardine replicano alla minoranza: "Scritta che abbellisce il paesaggio e porta un messaggio di pace e solidarietà"

La scritta verrà rimossa, anche per le caratteristiche intrinseche della vernice con la quale è stata realizzata, ma la polemica a Stella per quanto scritto dalle Sardine sulla strada che porta alla casa natia dell'ex presidente Pertini non ha ancora la pace che sperava di portare.

"Tempo di Covid, pandemie, dissesti idrogeologici su tutto il nostro territorio e cosa leggiamo da due giorni sui giornali? Il caso della scritta in memoria e onore di Sandro Pertini voluta dalla giunta comunale di Stella e lasciata 'dalle Sardine' a luglio in via Ottavio Muzio - commentano ironicamente in una nota i realizzatore -. Motivo? Prima l’imprenditore (Lega??) Andrea Castellini e ora il capogruppo di minoranza del comune di Stella, Vittorio Piccone, accusano la sindaco Marina Lombardi di non aver rispettato alla lettera l’iter autorizzativo. A loro dire la scritta, lasciata sulla strada che porta alla casa dove nacque il nostro caro presidente, non sarebbe stata eseguita con vernici lavabili…".

"Ogni commento è superfluo, ma veniamo all’oggetto dell’interrogazione. La scritta è stata eseguita con vernici chiamate 'cento colpi di spazzola' ed il nome contiene il significato intrinseco della sua durata. Evidentemente l’assorbimento dei sanpietrini di cemento ha posticipato l’auto-rimozione della scritta stessa, ma sicuramente la Sindaca non ne ha alcuna responsabilità. Né accuse possono essere mosse ai cittadini di Stella, che nel messaggio dipinto si identificano 'Giustizia sociale=libertà'. La scritta verrà eliminata, dalle sardine d’intesa con l’amministrazione, non appena le restrizione attuali si attenueranno e riusciremo a riunirci per sistemare il selciato".

Dopo l'eliminazione della scritta però il movimento delle Sardine non vuole arrendersi: "Lanciamo un appello, direttamente a Vittorio Piccone e Andrea Castellini, che così tanto si sono spesi perché la scritta venisse ripulita. Perché non possiamo accettare che il paese di Pertini si privi, per questioni di burocratica lana caprina, di un ricordo così importante. Pertanto chiediamo a loro e alla sindaca di organizzare un’assemblea pubblica per decidere tutti insieme, in modo lineare, limpido e bipartisan, quale frase celebre di Pertini il paese di Stella voglia accogliere, stavolta in modo davvero permanente, per ricordare il partigiano Sandro, padre insieme a tanti altri della Repubblica e da sempre paladino della libertà e della giustizia sociale".

"A titolo informativo, le medesime scritte sono state eseguite in tutta Italia, come a Milano, Lecce, Rimini, Roma, Bologna, Sestri Levante e potremmo continuare per alcuni minuti citandone altre, ma vi possiamo assicurare che in nessun Comune e con nessuna amministrazione sono stati riscontrati questi problemi ed in alcune città come Rimini e Sestri Levante, la scritta è ancora presente e sapete perché? Perché non la calpestano ma la preservano, come street art che abbellisce il paesaggio e porta un messaggio di pace e solidarietà" aggiungono non senza un briciolo di .

"Il giorno 'incriminato', abbiamo ricevuto diversi complimenti dai cittadini di Stella che hanno apprezzato sia l’evento che la scritta, fatta con l’aiuto dei bambini - ricordano le Sardine -, deduciamo quindi che l’attacco mediatico costante degli ultimi giorni, sia la mera volontà di individualismi politici e non sicuramente la voce di una comunità".

"Concludiamo dicendo che le Sardine sono nate per portare la bellezza, diffondere i valori dell’antifascismo e cercare di ridare il giusto valore alla politica, quella con la P maiuscola, quella del Presidente Sandro Pertini, quella Politica che si occupa delle esigenze reali della comunità e non di far cancellare una scritta per pura propaganda elettorale".