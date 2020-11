Dalla Croce Bianca di Varigotti cento saturimetri alle squadre Gsat del savonese

Ha dato i suoi importanti frutti la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe avviata a marzo, immediatamente dopo lo scoppio della prima ondata di contagi, dalla Croce Bianca Varigotti.

Coi proventi raccolti sono stati acquistati 100 saturimetri che nei giorni scorsi il presidente Michele Piantelli ha consegnato, dopo essersi consultato con la coordinatrice provinciale, la dottoressa Antonella Giribone, alle squadre GSAT operanti nei vari distretti sociosanitari savonesi.

Dei piccoli strumenti diventati ormai indispensabili nella diagnosi e nel controllo della Sars-CoV-2, fondamentali per evitare che paziente arrivi in ospedale quando ormai è troppo tardi, "60 saranno utilizzati per i pazienti domiciliari afferenti ai distretti Bormida e Savona e gli altri 40 ai pazienti domiciliari del distretto di Finale Ligure e Albenga" spiega sulla pagina Facebook ufficiale della pubblica assistenza il presidente Michele Piantelli.

"Credo personalmente che questi dispositivi possano aiutare i medici che lavorano nei Gruppi strutturati di assistenza territoriale i malati Covid ad avere maggior controllo dell'andamento clinico del paziente domiciliato e con la possibilità di intervenire nel minor tempo possibile in caso di peggioramento del decorso della malattia" aggiunge.

Ma l'ente ha pensato anche al contesto finalese nel quale opera: "In aggiunta a tutto questo abbiamo pensato anche al nostro territorio, e con fondi della Croce Bianca abbiamo provveduto a regalare 5 saturimetri al dottor Operto di Varigotti e altri 5 al centro Finale Salute".

"Sperando che questo periodo finisca presto vi ringrazio ancora per le donazioni che hanno reso tutto questo possibile!" conclude Piantelli.