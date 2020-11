Stella, inaugurata dalla Croce Rossa una panchina rossa contro la violenza sulle donne

“Vogliamo festeggiare un simbolo di una cosa terribile, purtroppo si parla troppo spesso della violenza sulle donne, vogliamo dare un segno sia per le donne sia che per chi ha intenzione di fare dei gesti che sono indescrivibili”.

Doveva essere inaugurata un anno fa ma l’emergenza sanitaria e l’alluvione hanno rinviato l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne che però da ieri è realtà a Stella grazie alla Croce Rossa locale e all’amministrazione comunale.

“Si parla di violenza sulle donne non solo per il femminicidio ma anche per la violenza psicologica - il commento del sindaco di Stella Marina Lombardi - è un’emozione forte questa panchina che ha una collocazione emblematica, non solo simbolico, che appartiene a noi. No alla violenza in generale”.

La prima cittadina ha inoltre consegnato un attestato di civica benevolenza alla pubblica assistenza di Stella.