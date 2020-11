Canavese: il ritorno del Sindaco "ombra"

Il centrodestra punta Rino Canavese come candidato sindaco. Lo scoop della stampa locale ha scosso il mondo politico savonese, poiché Canavese potrebbe agevolmente catturare anche il consenso di quell’area del Pd contraria al progetto di Marco Russo, aprendosi la strada verso Palazzo Sisto.

Se Toti cercava un grosso calibro per sostituire Ilaria Caprioglio, lo ha indubbiamente trovato. Canavese è stato uno dei due (l’altro è Luciano Pasquale) amministratori più influenti degli ultimi vent’anni a Savona. Più dei sindaci e della pletora di leader di partito e parlamentari.

Curriculum scintillante. Prima ingegnere capo poi presidente dell’Autorità portuale e da qualche anno manager del gruppo Gavio. E’ sua la regia dell’operazione che ha portato Costa Crociere a Savona; è sul suo curriculum l’idea della piattaforma container di Vado, così come il tunnel sottomarino delle Funivie.

Persino sotto il profilo urbanistico ha avuto un ruolo determinante. Come sindaco “ombra” ha gestito l’operazione Bofill, che ha cambiato il volto della Darsena, e voluto il terminal crociere.

Si potranno discutere le sue scelte, ma è certamente l’uomo del “fare”. Con il centrosinistra ha lavorato in sintonia, ma non è quella la sua casa. Per la verità non è facilmente inquadrabile sotto il profilo politico.

Bisogna scavare nel suo passato per trovare indicazioni. E’ stato parlamentare della Lega Nord negli anni Novanta, sotto l’ala protettrice del senatore Sergio Cappelli, dal quale si è successivamente staccato entrando in Forza Italia per una breve stagione. E lì si è interrotta la sua carriera politica.

Carattere spigoloso, scarsa empatia con la gente, dovrà rinunciare a un ricco stipendio se accetterà la proposta di Toti. Ma la carica di sindaco sarebbe il coronamento di una carriera importante.