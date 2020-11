Albenga, al via il nuovo sistema di raccolta differenziata

A partire da domani, martedì 1 dicembre, prenderà il via il nuovo sistema di raccolta differenziata ad Albenga. Nel centro storico, l’accesso alle campane per la raccolta dei rifiuti sarà possibile solamente con le apposite chiavi.

Le chiavi possono essere ritirate direttamente da parte dell’intestatario TARI (tassa rifiuti) con la presentazione del documento di identità valido, oppure attraverso persona munita di delega sottoscritta dall’intestatario, unitamente a copia del proprio documento rivolgendosi direttamente alla SAT (Per info: http://www.satservizi.org/content/comune-di-albenga o telefonare al n. 800.966.156).

Nelle frazioni sarà in vigore, sempre da domani 1 dicembre, il nuovo sistema di ritiro porta a porta secondo il nuovo calendario. Per i condomini (con più di 5 famiglie) è in dotazione una batteria di bidoni con accesso esclusivamente con chiave, mentre per le abitazioni non condominiali sono stati consegnati i mastelli, completi del nuovo calendario.

Il materiale potrà essere ancora ritirato da chi non dovesse averlo ancora fatto presso centro di raccolta comunale di Albenga - ex caserma Aldo Turinetto, strada statale 582, il lunedì e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

Afferma l’assessore all’Ambiente Gianni Pollio: "Ricordo ai cittadini che da domani sarà attivo il nuovo sistema di raccolta differenziata. È importante la collaborazione di tutti per cercare di aumentare la percentuale di differenziazione e per mantenere pulita la nostra città. Naturalmente la SAT e l’Amministrazione resteranno a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni e per la risoluzione di eventuali criticità che dovessero presentarsi".

Per informazioni è a disposizione il numero verde SAT 800.966.156.