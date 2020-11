Covid, il sindaco di Carcare ringrazia i volontari della Croce Bianca: "Nostri angeli custodi"

Il sindaco di Carcare Christian De Vecchi ringrazia la Croce Bianca nel consueto aggiornamento in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid.

"Non possiamo chiudere questo 2020 senza un grande collettivo ringraziamento per i 'nostri angeli custodi' - scrive su Facebook il primo cittadino - Mi riferisco in particolare ai Volontari della Croce Bianca di Carcare, ma estendo il doveroso ringraziamento a tutti i loro colleghi d’Italia".

"Per 12 mesi, hanno eseguito il loro 'volontario dovere' in condizioni differenti dall'ordinario, ad ogni intervento esposti ai rischi dell’emergenza sanitaria, in ogni momento del servizio animati da un unico Valore, quello di rendere un servizio di Pubblica Assistenza ai propri concittadini. Grazie di cuore a nome di tutti i carcaresi" conclude il sindaco De Vecchi.