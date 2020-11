Millesimo saluta il segretario generale del comune Giovanni Pucciano

Oggi, lunedì 30 novembre, il segretario generale del comune di Millesimo, il dottor Giovanni Pucciano, cesserà dall'incarico a seguito del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

"Il dottor Pucciano ha rappresentato per oltre vent'anni un punto di riferimento istituzionale per numerose amministrazioni locali del comprensorio, distinguendosi per la grande affidabilità, competenza e radicamento sul territorio ed ha ricoperto l'incarico presso il nostro ente con onorata professionalità, puntualità e senso dello Stato" si legge nella nota diramata dal comune di Millesimo.

"A lui giungano le più vive congratulazioni per l'importante traguardo personale raggiunto e il pubblico ringraziamento per l'impegno profuso negli anni a favore della nostra comunità, da parte dell'amministrazione comunale a nome dei cittadini millesimesi e dei dipendenti comunali" conclude.