Nascita gruppo "Cairo Civica e Democratica", Di Sapia (Pd): "Una sinergia di lavoro programmatico in vista delle comunali 2022"

Dall'unione di Cairo Democratica e Movimento civico, i due gruppi di opposizione nel Consiglio comunale di Cairo Montenotte, è nato un gruppo unico, collocato nell'ottica del centrosinistra e denominato "Cairo Civica e Democratica".

Commenta il segretario del Pd cairese Michele Di Sapia: "Fin da subito siamo stati interpellati e abbiamo contribuito attivamente alla nascita di questo gruppo che tra l'altro rappresenta la maggioranza dei voti dei cairesi alle ultime comunali".

"Crediamo fortemente in questo gruppo perché riteniamo fondamentale che in questo ultimo anno e mezzo di mandato si faccia un'opposizione maggiormente rappresentativa e ancora più forte, costruttiva, attenta e precisa, in grado di dare ulteriore voce ai bisogni e agli interessi di Cairo e dei cairesi in Consiglio comunale".

"Inoltre con questa unione intendiamo avviare, in ottica delle comunali del 2022, una sinergia di lavoro programmatico che si proponga di aprire un dialogo e un confronto, senza pregiudizi o pregiudiziali, con altre forze politiche, la cittadinanza e tutte le figure sociali e civiche del territorio che abbiano voglia di impegnarsi nel proporre idee e suggerimenti necessari per delineare e programmare i progetti per il futuro di Cairo e a costruire una valida alternativa all'attuale amministrazione" prosegue.

"Ritengo che l'unione faccia la forza e questo è senz'altro un primo passo fondamentale" conclude Di Sapia.

"Sosteniamo l'iniziativa che rappresenta un percorso di unità di tutte le forze di centrosinistra a Cairo" aggiungono da Europa Verde.