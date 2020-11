Qualità dell’aria a Cairo, "Savona Uniti per la Provincia": “Interventi per ridurre impatto ambientale e sulla salute”

“Indipendentemente da quella che sarà la sentenza del Consiglio di Stato sulla questione Italiana Coke è fondamentale mettere in campo una strategia che possa tutelare la salute dei cittadini così come i posti di lavoro”.

Dichiarazioni del capogruppo della lista "Savona Uniti per la Provincia" Massimo Niero dopo il Consiglio provinciale straordinario di oggi con al centro le emissioni inquinanti registrate nel comune di Cairo Montenotte e comuni confinanti dal mese di gennaio 2020 ad ottobre 2020.

L’ordine del giorno sulla qualità dell'aria riguardo ai dati su Benzene e Benzo(a)pirene elaborato dal consigliere Rodolfo Mirri, e sottoscritto dallo stesso Massimo Niero e dal consigliere Mattia Fiorini, ha condotto ad una ampia discussione tecnica e politica sullo scostamento dei valori presso le centraline esistenti rilevati da Arpal, con un preoccupante peggioramento della situazione rispetto agli anni precedenti.

“Al di là dell'attivazione da parte di Regione Liguria del "Comitato piano azione ValBormida", riteniamo che si debbano trovare rapide soluzioni e la Provincia deve avere un ruolo primario in questa vicenda”.

“Bene la stesura di un prossimo ordine del giorno condiviso, così come gli approfondimenti chiesti ad Arpal ed una intensificazione di tutti i monitoraggi , tuttavia è indispensabile giocare d’anticipo rispetto al pronunciamento della giustizia amministrativa e coinvolgere enti, azienda e sindacati in un piano di ambientalizzazione e controllo costante delle emissioni inquinanti che riguardano un intero comprensorio”.

E il consigliere Mirri conclude: “Non si tratta solo di procedure, come l’AIA e la Valutazione di Impatto Ambientale, seppur molto importanti, si tratta di mettere mano ad una serie di interventi per armonizzare l’impatto su ambiente e salute, garantendo una qualità dell’aria ottimale per gli abitanti della valle. Dal nostro punto di vista le tecnologie e le possibilità ci sono, e ora di azionarle”