"Mal di gola", online il primo singolo di Beeca prodotto dal varazzino Zibba

Esce martedì 1 dicembre "Mal di Gola", il primo singolo di Beeca, disponibile su tutte le piattaforme digitali, fuori per Metatron e distribuito da Artist First.

Il brano, prodotto da Zibba, riprende le sonorità new soul, fondendole al nuovo cantautorato italiano. Il progetto trae ispirazione dai riferimenti artistici di Beeca, colonne portanti della black music come Etta James, Nina Simone ed Amy Winehouse.

“Mal di gola nasce in un periodo di tensione. È un intreccio di parole e metafore. Sono io che mi perdo per strada tra le ansie e le paure dei vent’anni, una briciola incastrata in gola a darti fastidio.”

Prodotto da Zibba, registrato al Bombastic Studio di Imperia, mixato da Zibba, masterizzato da Andrea "Bernie" De Bernardi presso Eleven Mastering Studio (MI). Label: Metatron, distribuzione: Artist First

Biografia

Rebecca, in arte BEECA, nasce a Bury, un borgo metropolitano di Manchester (UK). Innamorata della black music, da piccola studia pianoforte e canta nel coro della scuola. Arriva in Italia nel 2008. Dopo un viaggio missionario in Brasile decide di iniziare ad esibirsi, organizzando quelle che sono state le sue prime esperienze musicali live a scopo benefico.

Successivamente, insieme a un gruppo di amici, forma una band con la quale continua ad esibirsi ancora oggi. Dopo varie esperienze, nel 2017 partecipa come ospite al Bindi Winter dove conosce Zibba, che la vuole come protagonista del videoclip di Cinghiali e la spinge a scrivere canzoni. Dal lavoro insieme nasce “Mal di gola”, pubblicato da Metatron, che segna l’inizio del nuovo percorso artistico di Beeca.

Instagram: https://bit.ly/igBEECA