Alassio: via al terzo lotto di Passeggiata Baracca

Nonostante tutte le difficoltà, non ultimo lo stop ai cantieri imposto dall'emergenza Covid-19, sono ripartiti i lavori per il completamento di Passeggiata Baracca. Un cantiere articolato, diviso in tre lotti del valore complessivo di circa seicentomila euro. Il primo ha interessato il rifacimento della Piazza dei Cappuccini, e del tratto di passeggiata fino all’Hotel Savoia, il secondo dall’Hotel Savoia fino al Grand Hotel ed ora, l’ultimo che interesserà tutti i vicoli di collegamento della Passeggiata con la Via Gramsci.

“Parliamo di un intervento strutturale – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta - per la riqualificazione paesaggistico-ambientale dell’intera Passeggiata Baracca fortemente danneggiata dalle ultime mareggiate e in grave stato di degrado. Rifatta la pavimentazione, il verde, l'arredo urbano, con l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Ora procederemo con la ripavimentazione di tutti i vicoli che accedono alla passeggiata e l'installazione della ringhiera in acciaio inox, allineata a quella già predisposta su tutte le altre passeggiate della città, per dare un segno di continuità nell'arredo urbano cittadino".

A causa di un ponteggio privato, solo il tratto di via Morteo dovrà attendere fino alla seconda metà dell’inverno per il restyling.

“E’ con grande orgoglio e soddisfazione - aggiunge Giannotta - che registriamo la realizzazione di un’altra grande opera pubblica, dopo la realizzazione della riqualificazione di passeggiata Graf, come previsto dal programma di governo dell’amministrazione “Melgrati ter".

“Contestualmente – aggiunge proprio Marco Melgrati, che, ha da subito annunciato che avrebbe seguito personalmente i numerosi cantieri aperti a supporto dell’attività dell’Assessore e degli Uffici – stiamo portando avanti altri cantieri importanti: l’abbattimento delle scuole di Via Gastaldi, il parcheggio multipiano di Via Pera che a breve ridisignerà l’economia viabilistica e della sosta cittadina, il ripascimento strutturale...”

“Forse mi ripeto – conclude il primo cittadino – ma in un contesto di emergenza mai registrato nella storia della città, questa amministrazione ha portato avanti tali e tante progettualità che già alla metà del proprio mandato può essere considerata la più produttiva degli ultimi cinquant’anni. Sono fiero della squadra, fiero di come stiamo lavorando per fare Alassio sempre più bella”.