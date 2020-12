Sansa: "Basta tagli a bambini e cultura"

"Ora pare che il Comune faccia dietrofront, dice che la biblioteca De Amicis non sarà tagliata, vigileremo per capire se è vero, ma che ne sarà della Città dei bambini?”: sono parole di Ferruccio Sansa, consigliere regionale Lista Sansa Presidente.



“La biblioteca e la Città – spiega Sansa – sono due presenze importanti per i piccoli liguri, per gli abitanti del centro storico di Genova e per i turisti, sono soprattutto un segno che i bambini non sono cittadini di serie B; è importante che non siano tagliati, che siano valorizzati e che restino insieme, dove sono, col museo Luzzati vicino, perché insieme costituiscono un polo per i bambini”.



“Non è un caso che in Liguria – prosegue Sansa – si taglino spazi per i bambini e la loro educazione, guardate la lunga lista di luoghi di cultura che in questi anni sono stati chiusi, ridimensionati o che versano in pessime condizione: oltre alla biblioteca De Amicis ed alla Città dei bambini ci sono anche villa Serra, il museo Luzzati, palazzo Verde, il centro di educazione ambientale Labter green point, Dialogo nel buio, Informagiovani, il museo Antartide, il progetto Cresta e il teatro Altrove”.



“È un errore, – conclude Sansa – la cultura è occasione di lavoro, contribuisce al turismo ed è un elemento fondamentale dell'identità di una regione e di una città; ecco il filo conduttore che lega bambini e cultura: sono il futuro della nostra terra, una città che taglia bambini e cultura non ha futuro, salviamo la De Amicis e la Città del bambino".