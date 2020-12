Coronavirus, l'allarme di Coldiretti Liguria: "Con i comuni blindati a Natale si vanifica l'apertura del pranzo per le strutture"

La decisione di blindare gli italiani nel proprio comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, mette in pratica fuori gioco la maggior parte delle strutture agrituristiche liguri che sono situate, principalmente, in piccoli centri rurali con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. E’ quanto afferma Coldiretti Liguria in attesa del varo del nuovo Dpcm per le feste di fine anno. La possibilità per le strutture della ristorazione di rimanere aperte a pranzo durante le festività è, di fatto, vanificata dai limiti agli spostamenti tra comuni che impedisce agli ospiti di raggiungere le campagne.

“E’ un vero paradosso – afferma il Presidente di Terranostra Liguria Marcello Grenna - se si considera che gli agriturismi, proprio per loro natura, sono forse i luoghi dove è più facile evitare assembramenti dato che sono spesso situati in zone isolate in strutture familiari, disponendo di ampi spazi all’aperto, con un numero contenuto di posti letto e a tavola. Ora questo possibile limite preoccupa, non poco, i nostri imprenditori, che per le feste di fine anno attraggono, solitamente, un gran numero di turisti, sia liguri sia stranieri, per la capacità che hanno di ricreare il clima della tradizione locale legata alle feste, soprattutto in cucina”.