La modella pietrese Laura Brioschi porta il suo "Body Positive" sul palco del TEDxTorino

Laura Brioschi, modella e influencer curvy di Pietra Ligure da oltre mezzo milione di follower, sarà una delle 3 protagoniste del prossimo TEDxTorino in calendario il 15 dicembre in diretta dal Mirafiori Motor Village sul sito e sui canali social di TEDxTorino.

Sul palco del celebre format internazionale viene affrontata una tematica molto attuale, anche e soprattutto nel mondo del fashion: Il Body Positive.

Il talk di Laura sarà un viaggio, anche autobiografico, che passa attraverso un trascorso di bulimia e depressione, accettazione di sé, amore per il proprio corpo e attivismo sociale.

Oggi Laura è non è solo un’imprenditrice realizzata (con il suo brand di moda e intimo per tutte le taglie www.laurabrioschi.com) ma una vera e propria icona, un esempio positivo per tante donne, uomini e adolescenti di entrambi i sessi. Il suo progetto no profit Body Positive Catwalk è il movimento Body Positive più grande e importante d’Europa. Laura - che nel 2019 ha portato in piazza del Duomo a Milano centinaia di donne e di uomini di ogni taglia, etnia e orientamento sessuale a spogliarsi, letteralmente e metaforicamente, di ogni pregiudizio e discriminazione - porta oggi a TEDxTorinoSalon tutta la sua forza, la sua voglia di lottare contro ogni forma di body shaming e bullismo, la sua fame di vita e di felicità.

L’appuntamento da segnare il agenda è TEDxSalon Think.her: il pensiero si fa donna. Le “idee che meritano di essere diffuse” non hanno colore né genere ma nel periodo dell’anno in cui TED dà voce alle donne innovatrici di tutto il mondo, anche TEDxTorino, evento realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, dedica il suo prossimo appuntamento al pensiero al femminile. Pensare alla donna (Think of her) o donne pensatrici (thinker)?

Comunque lo si legga il TEDxTorinoSalon è un inno al lato più fiero dell’universo femminile.

Innovatrici intellettuali, potenti agenti di cambiamento, campionesse di idee. Donne ordinarie e al tempo stesso straordinarie, coraggiose, brillanti. Accanto a Laura Brioschi, anche Federica Tremolada Managing Director Sud ed Est Europa per Spotify e Renata Enriù, Direttore Generale e socia fondatrice di Respiraire, una delle principali aziende italiane specializzate nella diagnosi e cura dei disturbi respiratori del sonno.