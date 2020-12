Croce Rossa di Loano, vendita di calendari e panettoni per aiutare le famiglie in difficoltà

Continua l'opera di aiuto e sostegno ai settori più fragili della popolazione realizzata dal comitato loanese della Croce Rossa Italiana.

Per tutto il mese di dicembre i volontari allestiranno davanti alla sede di piazza Aicardi uno stand presso il quale sarà possibile acquistare un calendario o un “Panettone solidale Cri 2020”.

Il ricavato della vendita dei panettoni sarà utilizzato per l'acquisto di buoni spesa in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. I fondi ottenuti dai calendari, invece, serviranno a pagare le bollette degli utenti dei servizi sociali comunali o le rette dei bambini di famiglie in difficoltà economica ed iscritti al nido “Stella... Stellina” gestito dalla Fondazione Stella-Grossi; una parte dei fondi verrà impiegata per l'acquisto di buoni pasto.

E' possibile prenotare il panettone (compilando il modulo al seguente indirizzo https://forms.gle/75SDuxejVjWGeTDV7) e poi ritirarlo presso la Croce Rossa di Loano; oppure è possibile acquistarlo senza prenotazione presso la Caffetteria Gavioli in via Aurelia 173 a Loano. I volontari saranno presenti presso lo stand nei giorni 4, 11 e 18 dicembre dalle 9 alle 12; il 19 e 24 dicembre dalle 14 alle 18.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Loano.