Il Capodanno 2021 sarà sicuramente diverso dal solito. La pandemia in corso ci ha imposto limitazioni che sono necessarie per limitare il rischio di infezione da Covid-19.

Il nuovo DPCM è stato approvato e sarà in vigore dal 4 Dicembre fino alla metà di Gennaio. Le regole e le restrizioni imposte sono assolutamente necessarie per evitare la terza ondata epidemiologica.

Purtroppo, come già immaginavamo, questo sarà un Capodanno diverso, ma come essere aggiornati sulle nuove regole da seguire?

Grazie al sito dedicato: Capodanno a Milano sarete sempre aggiornati in tempo reale sugli sviluppi che riguardano i locali, ristoranti e l’intero mondo della movida di Milano.

Capodanno 2021 e il nuovo DPCM

Coprifuoco, spostamenti tra regioni o comuni diversi, orario dei negozi prolungato, ristoranti, sono tanti i dubbi che girano intorno al periodo del Capodanno 2021.

Gli spostamenti saranno vietati in tutta Italia dal 21 Dicembre e fino al 6 Gennaio, quindi per tutto il periodo delle feste. Anche gli spostamenti per raggiungere le seconde case e i viaggi sono vietati.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il decreto che blinda completamente ognuno dentro i confini del proprio comune per Natale e Capodanno.

Quindi è chiaro: nessuna deroga al divieto di mobilità durante le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio. È vietato ogni spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e il 25/26 Dicembre e il 1 Gennaio ogni spostamento tra i comuni, salvo per comprovate esigenze lavorative, necessità o di salute.

Anche i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana saranno sospesi dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Tante restrizioni e poche possibilità di viaggiare per questo Capodanno 2021.

Notte di Capodanno ai tempi della pandemia

I ristoranti saranno aperti per il pranzo di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. Sarà quindi possibile pranzare fuori, il consumo al tavolo è però limitato a un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Inoltre prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialla, consentendo a bar e ristoranti di restare aperti per il servizio diurno, fino alle ore 18:00.

Il servizio di consegna a domicilio resta attivo, si potrà quindi optare per un cenone a casa, solo con i parenti più stretti , facendosi consegnare il cenone direttamente a casa.

Per la sera di Capodanno i ristoranti all’intero degli hotel chiuderanno alle ore 18:00 e la ristorazione sarà consentita solo con il servizio in camera.

Un Capodanno indubbiamente diverso , ma con la speranza che il nuovo anno ci riporti alle nostre vecchie e tanto amate tradizioni.

Un qualificato e attento staff di professionisti, attivi nel settore del divertimento e della night life milanese, sarà a vostra completa disposizione per aiutarvi e guidarvi per un Capodanno 2021 sereno.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff di Capodanno Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: tel:+390284571125 - 02 84571125.