Compleanno dei 18 anni a distanza: come festeggiarlo in streaming

Il nuovo DPCM è stato approvato e sarà in vigore dal 4 Dicembre e per tutto il periodo delle feste natalizie, quindi fino a Gennaio.

Le regole e le restrizioni imposte sono necessarie per evitare il diffondersi del virus e tenere sotto controllo la curva epidemiologica, ma poco si sposano con l’idea di una bella festa di 18 anni.

Fin da piccoli, si sogna una festa memorabile fatta di balli sfrenati nelle splendide piste dei locali della movida milanese, brindando e scatenandosi fino a tarda notte in compagnia di tutti gli amici.

Purtroppo però la pandemia ha cambiato, almeno per il momento le nostre abitudini. In attesa che tutto ritorni come prima, bisogna adeguarci e per fortuna la tecnologia ci arriva in aiuto per organizzare una festa online.

Ci sono alcune semplici regole da seguire per organizzare un bel virtual party, grazie al sito dedicato alle feste dei 18 anni, potrete scoprire tutti i segreti e i trucchi per organizzare una bella festa anche in questo periodo così difficile.

Le feste di 18 anni ai tempi del coronavirus

Organizzare la festa dei 18 anni a Milano in tempi di pandemia è possibile, basta avere un PC e una connessione internet per dare vita a un virtual party.

Sono molteplici le APP e le piattaforme che si prestano a chat multiple, come Zoom, Whatsapp, Skype o FaceTime per esempio.

Innanzitutto bisogna fare una lista degli invitati per comunicargli il giorno, l’ora e la piattaforma utilizzata per la festa virtuale.

Anche se si tratta di una festa online non va assolutamente trascurato il proprio abbigliamento. Bisogna scegliere e indossare qualcosa di carino, proprio come se si stesse andando in un locale per festeggiare per apparire al meglio.

Come divertirsi in una festa 18 anni online

Ma come divertirsi a un virtual party? Si può scegliere tra tante attività che coinvolgano tutti, come il karaoke party in live streaming. Gli amanti del canto potranno sbizzarrirsi scegliendo le canzoni preferite tra i tanti siti specializzati come per esempio PartyMePlayer o Karafun. Un’idea fantastica per cantare tutti insieme a squarciagola.

Un’altra idea divertente è quella di preparare una bella playlist su Spotify, sarà un’ulteriore collante di unione.

Gli appassionati dei videogiochi invece potranno organizzare dei tornei virtuali. Si può scegliere tra tanti tipi di giochi interattivi; dagli scatenati shooter game sparatutto, ai più tranquilli tornei di poker, c’è proprio per tutti i gusti!

Non c’è festa senza torta e brindisi! Per un party virtuale si possono posizionare dei calici sul tavolo, insieme alla bottiglia di spumante e alla torta, e alzare i calici di flute tutti insieme per un brindisi virtuale.

L’idea di brindare e mangiare tutti insieme creerà un bel momento di aggregazione che ci farà sentire vicini anche se lontani.

