Tirreno Power Vado Ligure: on line lo studio sul nuovo impianto a gas a ciclo combinato

Tirreno Power ha pubblicato sul sito www.centralevadoligure.it le informazioni sullo studio per il nuovo impianto a gas a ciclo combinato. Su una pagina dedicata è possibile da oggi consultare i dati relativi al progetto per il quale è stato avviato l’iter presso le autorità competenti.

Viene poi presentato il piano nazionale integrato per l’energia e il clima, con le indicazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili per i prossimi dieci anni e l’indispensabile sostegno che deve essere fornito dagli impianti a gas che entrano in funzione quando è necessario per dare stabilità al sistema elettrico.

Vengono inoltre proposti confronti tra le diverse tecnologie per la produzione di energia, per arrivare al dettaglio delle caratteristiche del progetto proposto da Tirreno Power. Sempre sulla pagina del sito sono riportati i dati ambientali del progetto con il collegamento alle fonti tra cui i report di Arpal sulla qualità dell’aria.