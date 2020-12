Palazzo Tagliaferro di Andora aderisce alla "Giornata del Contemporaneo"

Sabato 5 dicembre torna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da sedici anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Palazzo Tagliaferro di Andora partecipa a tale iniziativa promuovendo il secondo appuntamento di ART CONNECTION che ha come protagonista l'artista libanese naturalizzata americana Rania Matar le cui opere sono attualmente esposte al Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro in occasione della mostra LOOKING EASTWARD curata da Christine Enrile.

L'incontro sarà pubblicato sulla pagina FB di Palazzo Tagliaferro. L'intervista sarà successivamente disponibile anche sul sito web: www.palazzotagliaferro.it