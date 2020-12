Al Molo arriva l'atmosfera natalizia: tutto pronto per una speciale shopping experience

Continuano le sorprese al Molo 8.44 di Vado Ligure.

È arrivata l’atmosfera natalizia e ha portato con sé la voglia di shopping.

Al Molo per i clienti tantissime occasioni da non perdere: le promozioni per il Black Friday non sono ancora terminate ma sono già attive anche le incredibili offerte di Natale.

"Non rimandare l’acquisto dei regali all’ultimo minuto e approfitta di tanti vantaggiosi sconti per stupire i tuoi cari con doni speciali...e in grande risparmio. Grazie al ritorno della Liguria tra le regioni “gialle” è possibile muoversi con maggiore libertà. Cosa aspetti? Vieni a vivere una #ShoppingExperience in sicurezza trascorrendo un piacevole momento di svago con chi vuoi" dicono dalla direzione del Molo.