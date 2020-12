La Caritas: "Cresce la povertà a causa del Covid"

Giovanna è un’anziana arzilla ma vittima di una solitudine che pesa come un macigno. Prima della pandemia incontrava le amiche ai giardini. Ora si commuove quando le arriva la telefonata di un operatore della Caritas: “Come sta signora?” “Ma come è possibile, vi siete ricordati di me. Sono giorni che non sento una voce amica”. Giuliano e la moglie hanno resistito fino all’ultimo, perché gli sembrava indecoroso chiedere aiuto. Ma quando perdi il lavoro, hai due figli piccoli da mantenere e un mutuo che ti strozza, o finisci in braccio agli usurai o ti affidi a una rete di assistenza. Corrado di giorno lavorava in uno stabilimento balneare e di notte dormiva in macchina, semplicemente non aveva una casa.