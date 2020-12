Alassio, Assoristobar incontra e consegna delle targhe alla Villa della Pergola dopo l'inserimento nella guida Michelin (FOTO)

Si è svolta nella giornata di giovedì 3 dicembre, presso Villa della Pergola, un incontro, fortemente voluto dall'Associazione dei Pubblici Esercizi di Alassio, per salutare e complimentarsi con la Proprietà, la Direzione e il neostellato Chef Giorgio Servetto in occasione del prestigioso ingresso del Ristorante Nove nella guida Michelin.

Accolti dalla General Manager Nadia Finelli e dallo Chef Servetto insieme a Francesca Ricci, Restaurant Manager, la delegazione Assoristobar, composta dal Presidente Carlomaria Balzola, dal Vice Presidente Barbara Porzio e dai consiglieri Michela Bertonasco e Franco Nicolosi, ha espresso i più sinceri sentimenti di stima e di riconoscenza alla Proprietà, rappresentata dalla Signora Silvia Arnaud Ricci e da sua figlia Francesca per questo importante riconoscimento ottenuto che dona prestigio a tutta la Città di Alassio.

L'incontro cordiale e dal grande valore simbolico, nel pieno rispetto di tutte le attenzioni dovute alle rigorose norme in vigore anti contagio, è stato anche occasione di valutazione e riflessione ad ampio raggio in merito alla tipologia di offerta turistica che Alassio può offrire per la ricezione di un turismo di assoluta qualità.

La Città ha dimostrato, infatti, di avere tutte le potenzialità per continuare a crescere, sviluppando e implementando proposte e servizi di altissimo livello per gli anni futuri, attraendo sempre più turisti interessati ad un’offerta di tipo culturale, esperienziale ed enogastronomica.

Al termine dell'incontro sono state consegnate delle targhe ricordo allo Chef Giorgio Servetto e alla Direzione del Ristorante Nove, oltre a una lettera di complimenti e gratitudine indirizzata alla Famiglia Ricci da parte dell'Associazione dei Pubblici Esercizi di Alassio e consegnata alla Signora Silvia Arnaud Ricci.

"È un orgoglio per Alassio - ha spiegato Carlo Maria Balzola, presidente di AssoRistoBar - un riconoscimento così prestigioso rappresenta un volano per tutta la categoria e per tutta la città".