Albenga: nominata la commissione De.Co

Dopo l'approvazione del regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali locali e per l’istituzione della denominazione comunale “De.Co” (denominazione comunale di origine) avvenuta durante il consiglio comunale dello scorso 26 giugno è stata nominata la commissione incaricata di esaminare le istanze per l'iscrizione nel registro della De.Co dei prodotti segnalati. La Commissione è formata da:

Si precisa che i membri della commissione non ricevono alcun compenso e che la Commissione resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco Tomatis.



"Sono molto contenta della nomina di questa commissione formata da persone competenti che sono certa svolgeranno un ottimo lavoro - afferma Ilaria Calleri, consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio - La nostra Amministrazione crede molto nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti veicolo anche per la promozione turistica della nostra città. Le persone che fanno parte della Commissione sono tutte persone capaci e con una grande esperienza, ognuno nel proprio settore, e saranno in grado di identificare tutte le attività agroalimentari e artigianali, i prodotti e le ricette che per la loro tipicità rappresentano un vanto per il territorio Comunale. Albenga è ricca di storia e tradizione e sicuramente questo strumento contribuirà alla promozione della nostra città. Concludo augurando un buon lavoro alla Commissione".