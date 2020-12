Albisola: in occasione delle festività natalizie, il caratteristico ponte medievale sarà illuminato

Nell’ambito del progetto "La cultura illumina Albisola" - in occasione delle festività natalizie - il caratteristico ponte medievale di Albisola Superiore sarà illuminato per valorizzare la storia e l'architettura della città.

Dopo il successo che l'iniziativa ha riscosso lo scorso anno, da sabato 5 dicembre il ponte in via Della Rovere si accenderà così da celebrare, nel rispetto della normativa anti Covid, la festa patronale di San Nicolò di domenica 6 dicembre. L'’evento, promosso e realizzato dall'Assessorato alla Cultura, vuole dare un messaggio di speranza in un periodo di restrizioni in cui vengono fortemente limitate le tradizioni natalizie, le ricorrenze religiose e la socialità.