Albenga: il progetto “Creatività insieme al tempo del Coronavirus. Anno 2020” supera il traguardo delle 5000 visualizzazioni

Il progetto “Creatività insieme al tempo del Coronavirus. Anno 2020”, varato dalla regista teatrale Silvana Ansaldo, con montaggi ed editing video di Ermanno Carabba, ha ampiamente traguardato la soglia delle oltre 5000 visualizzazioni e “naviga a gonfie vele” verso le 6000.

Il progetto, lanciato a maggio, in uno dei periodi storici più bui e dolorosi per la cultura in ogni sua forma, a causa del lockdown imposto dal Coronavirus, è servito a lanciare un messaggio fortissimo: il teatro non si è mai fermato, si è solo trasformato nell’aspetto, si è temporaneamente spostato sulle piattaforme più moderne, quelle del web e dei social network, ma con la stessa passione, unità di intenti, voglia di collaborazione di quella che si vive sui palchi.

Sono stati tantissimi gli attori che hanno raccolto con affetto e simpatia l’appello lanciato da Silvana Ansaldo, tra professionisti di fama nazionale e interpreti di compagnie amatoriali. Perché l’amore per il teatro non fa differenze, è un linguaggio universale che unisce e arricchisce chiunque lo viva con amore da autore, da interprete, da spettatore.

E, sempre senza differenze, gli interpreti, da solisti o radunatisi in team (sempre lavorando a distanza), hanno portato nelle case della gente, attraverso i testi che hanno recitato on line (poi montati in video da Ermanno Carabba), cultura antica e moderna. Dalla “poesia del quotidiano” di Franco Arminio, che ci invita a riscoprire e amare i piccoli borghi italiani, a classici intramontabili come “L’Orlando Furioso”, dalla poesia dialettale e regionale, i versi immortali di Totò e di “Arrivederci Roma” (scritta a sei mani da Garinei, Giovannini e Rascel e interpretata in passato persino da Dean Martin), fino a testi estrapolati dalle opere di fantascienza più amate degli ultimi anni: Blade Runner, Matrix, Doctor Who.

E una “ciliegina sulla torta” è stato il gran finale, il video conclusivo di questa rassegna di produzioni, impreziosito dai disegni del vignettista Umberto Padovani e dedicato a “Ma se ghe pensu”, affidato alle voci recitanti delle attrici Gabriella Usanna e Giulia Isnardi. L’inno della Liguria, il canto degli emigranti che ripensavano alla propria terra lontana, oggi è diventato il grido solenne degli artisti liguri che sono sopravvissuti a questo “esilio interiore” in forma di lockdown e hanno fatto sentire la propria voce sul web.

La forza di internet è proprio nella condivisione e nel passaparola, capace di generare un “effetto Tsunami”. Per questo Silvana Ansaldo vuole ringraziare, oltre a tutti gli artisti che hanno partecipato e, a loro volta, condiviso il loro operato all’interno di questo progetto, anche tutte quelle pagine social dedicate ad Albenga, al Genova, alla nostra Liguria, alla nostra Italia nella sua totalità, che, con le loro condivisioni, hanno permesso di arrivare a oltre 5000 visualizzazioni. E tante ancora ne arriveranno.