Cairo: dalla minoranza un'interrogazione al sindaco sugli sportelli periferici delle poste

La minoranza del Consiglio comunale di Cairo Montenotte ha depositato un'interrogazione al sindaco "per sapere quali iniziative abbia intrapreso per ottenere la riapertura sei giorni su sette dello sportello postale di Rocchetta di Cairo e sull'installazione di un Postamat, come chiesto già a settembre dai cittadini tramite una raccolta di centonovantadue firme e dai sottoscritti consiglieri comunali tramite una mozione in consiglio comunale. Abbiamo contattato gli uffici di Poste e risulta che non abbiano ricevuto alcuna richiesta del sindaco per ottenere questo servizio. Sollecitiamo, quindi, il Comune ad attivarsi...." spiegano i consiglieri Pennino, Poggio, Ferrari, Lovanio e Nervi.

Di seguito il documento integrale firmato dai consiglieri Matteo Pennino, Alberto Poggio, Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi :

I sottoscritti consiglieri comunali Matteo Pennino, Alberto Poggio, Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi presentano interrogazione al sindaco: per ricevere informazioni sulla riapertura degli uffici postali nella frazione cairese di Rocchetta dal lunedì al sabato e sull'installazione di uno sportello Postamat

Quanto sopra alla luce dei contatti telefonici intercorsi con la dirigenza delle Poste (settore relazioni istituzionali) nella giornata di giovedì 3 dicembre, in cui si è appreso che non risulta essere stata ricevuta dal comune di Cairo alcuna richiesta in tal senso

Si ricorda, infatti, che:

- centonovantadue cittadini cairesi (per lo più residenti nella frazione di Rocchetta) hanno sottoscritto una petizione, depositata agli atti del Comune, con la quale é stata richiesta sia la riapertura sei giorni su sette dell'ufficio postale di Rocchetta di Cairo, sia l'installazione di uno sportello Postamat. Ciò per far fronte ai disagi dovuti alle lunghe code di attesa nei giorni di apertura dello sportello e alla necessità di recarsi a Dego o a Cairo per trovare uno sportello automatico dispensatore di banconote quando l'ufficio postale della frazione è chiuso

- la situazione di disagio accomuna tutte le frazioni cairesi

- facendosi portavoci di tali richieste i consiglieri comunali Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio, Silvano Nervi, Matteo Pennino e Alberto Poggio presentavano una mozione (numero prot. 17342 del 17/9/2020 ) chiedendo l'impegno del Sindaco e della Giunta ad attivarsi presso i vertici locali e centrali di Poste Italian, in modo da dare risposte alle legittime richieste dei cittadini cairesi delle frazioni

-la mozione veniva discussa durante il consiglio comunale del 25/9/2020 e veniva respinta in quanto il sindaco e la sua maggioranza (ad eccezione di due consiglieri comunali) ritenevano la stessa “inutile”, sostenendo di essersi già attivati per ottenere risposte e maggiori servizi da Poste Italiane.