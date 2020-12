In vista delle festività natalizie e confermando un’iniziativa avviata fin dal suo arrivo a Savona, venerdì prossimo 11 dicembre alle 11, nelle sale della Curia diocesana, il vescovo Marino ha invitato tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Diocesi di Savona-Noli per un momento di incontro e di scambio di auguri.

Sempre venerdì 11 alle 18 nella chiesa di san Pietro in via Untoria, monsignor Gero celebrerà la Messa per i volontari dell’associazione Savona Insieme.