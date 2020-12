Finale rinuncia ai festeggiamenti per l'Immacolata Concezione: sarà un 8 dicembre senza processione né fiera

Sarà la festa dell'Immacolata Concezione l'ennesimo importante evento a carattere religioso e popolare stoppato dall'emergenza Covid 19.

Il fine settimana che ha preceduto la ricorrenza molto sentita dai finalesi già da sabato ha ricordato come quest'anno sarà anomalo il periodo natalizio. Sul lungomare Migliorini e in piazzale Wuillermin, solitamente invasi dalle luci delle giostre, per questo 2020 nessuna attrazione e anche domani, sarà un 8 dicembre atipico, giorno storicamente segnato dalla processione con la statua della Vergine e dalla fiera che invece non si terranno.

Si svolgerà invece, ma sempre in forma ridotta, la celebrazione ecclesiastica nella Basilica di San Giovanni in Finalmarina, dove la statua non ha lasciato la sua nicchia, nel rispetto delle misure anti contagio, e dove alle 11 verrà celebrata la Santa Messa dal parroco, monsignor Militello, dove verrà benedetta una statuetta della Madonna che verrà poi posizionata sullo scoglio del Mombrino.

"Molti anni orsono fu collocata con una suggestiva cerimonia una statuetta della Vergine in una nicchia naturale sullo scoglio del Mombrino, davanti al promontorio della Caprazoppa" ha spiegato Mario Coletti, presidente della "Compagnia di San Pietro" in una nota diramata nei giorni scorsi.

"La scorsa estate le mareggiate, o più facilmente qualche incivile, ha pensato bene di rimuoverla. Il Consiglio della Compagnia ha allora deliberato di acquistarne una nuova, ricevuta nei giorni scorsi, che verrà posta al più presto nell'originaria collocazione, così da poter rivolgere nuovamente il suo sguardo sulla Città e su coloro che amano il nostro mare" ha concluso Coletti.