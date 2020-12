Inizio settimana all'insegna del maltempo sulla Liguria

Dopo un lunedì variabile con piovaschi sparsi alternati ad in po' di sole, la giornata dell'Immacolata si annuncia perturbata sulla Liguria, specie al mattino. Arriveranno piogge lungo le coste e nevicate nelle aree interne al di sopra dei 400-600 metri, che si andranno ad aggiungere al consistente manto nevoso già presente al suolo.

Le temperature tenderanno a scendere sotto forti venti di Tramontana che sferzeranno soprattutto i litorali ed i valichi. Tra il pomeriggio e la serata le piogge tenderanno in parte ad attenuarsi, ma il contesto meteorologico sarà sempre instabile, ventoso e piuttosto freddo sulla nostra regione.

Anche la giornata di mercoledì 9 dicembre si annuncia all'insegna dell'instabilità atmosferica con ancora il rischio di qualche pioggia in costa ed ulteriori nevicate in Appennino. Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare anche se il forte vento farà ancora percepire sensazioni fredde. Per un miglioramento del tempo più deciso, unito ad un aumento delle temperature, si dovrà aspettare giovedì 10 dicembre; il bel tempo però sarà ancora lontano dalla nostra regione e dall'intera Italia almeno fino a domenica 13 dicembre.