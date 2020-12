Quest'anno non ci sarà il presepe di Luceto: prende vita però nelle vetrine di "StuzzicArte" ad Albisola

L'assessore alla cultura del comune di Albisola Simona Poggi ieri ha voluto partecipare all'allestimento del presepe avvenuto all'interno dell'albisolese bar ristorante Pilar. Un modo alternativo per non far rimpiangere l'assenza quest'anno dello storico presepe di Luceto e quello presente nell'oratorio della chiesa di San Nicolò.