Vadino, nella chiesa di San Bernardino allestito il presepe biblico

Nel suggestivo scenario della chiesa di San Bernardino da Siena (a Vadino) è stato allestito il presepe biblico. È un progetto nato quest’anno e comprende la rappresentazione di tutta la vita di Gesù, dall'Annunciazione fino alla Risurrezione.

"Le ambientazioni che abbiamo utilizzato evocano i paesaggi e le architetture della nostra terra ligure. Nella realizzazione del presepe abbiamo voluto rappresentare i momenti più importanti legati alla nascita di Gesù sin dal suo concepimento, avvenuto con l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Maria, proseguendo con la capanna della Natività, la scena che rappresenta la Sacra Famiglia che fugge in terra d’Egitto, l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, l’ultima cena, il giudizio di Pilato, la salita al calvario e la Veronica che asciuga il volto a Gesù, la crocefissione e morte in croce per concludere con il sepolcro vuoto e il sudario simboli della Risurrezione" spiega il parroco Don Alessandro Ferrua

"È un’opportunità che la Parrocchia offre ai genitori e ai nonni di cementarsi nella spiegazione ai loro figli o nipoti di tutto ciò che si ricordano della vita di Cristo. I bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a portare una loro statuetta per aggiungerla alla scena della natività e così possono partecipare al progetto e al Concorso Presepe 2020".

"Il presepe ci predispone alle S. Messe della Vigilia, il 24 dicembre, alle ore 16 e 18 e alle Funzioni del Giorno di Natale, il 25 dicembre, alle ore 9, 11 e ore 18 sempre in chiesa parrocchiale", conclude il parroco Don Alessandro Ferrua.