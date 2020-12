Andora: 300mila euro di aiuti a famiglie in difficoltà per bollette e affitti

170mila euro di aiuti per le famiglie in difficoltà per il pagamento delle bollette di luce e gas e per gli affitti. Più di 200 le istanze dei cittadini finora accolte. Lo ha annunciato il vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del comune di Andora, Patrizia Lanfredi che ha presentato, inoltre, anche il quadro dei buoni alimentari distribuiti e in distribuzione dell'inizio dell' emergenza: un impegno economico per un totale di 146.000 euro fra fondi comunali, statali e regionali di cui 125. 000 per buoni alimentari, da spendere anche nei piccoli esercizi alimentari, e 21.000 per l’acquisto farmaci. I progetto coinvolge tutti gli esercizi del territorio che hanno voluto aderire.