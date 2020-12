Cairo, la neve stoppa l'ambulanza veterinaria: la Protezione civile riporta al canile Harley uscito dalla clinica (FOTO)

La strada è poco praticabile causa neve. L'ambulanza veterinaria fatica nel raggiungere il canile. Serve un mezzo 4x4 per riportare nella struttura un cagnolino di nome Harley dimesso dalla clinica. Ecco allora scattare l'allarme prontamente raccolto dalla Protezione civile di Cairo Montenotte.

L'episodio è accaduto ieri, domenica 6 dicembre, qualche ora dopo la Giornata mondiale del volontariato: "In questo momento già problematico per la condizione delle strade avere un'emergenza sanitaria ci ha messo a dura prova. Un immenso grazie alle ambulanze veterinarie e alla Protezione civile per il prezioso supporto. Il peloso è tornato in struttura" ha scritto su Facebook il direttivo del canile di Cairo Montenotte.

"Questa è la politica che piace a me - aggiunge sempre sul famoso social il vice sindaco di Cairo e assessore alla Protezione civile Roberto Speranza - Tentare, provare e a volta trovare soluzioni ai problemi. Non cambia nulla che siano richieste che arrivano da persone, istituzioni o associazioni. Poi però ti rendi conto che da solo non riusciresti a fare nulla e allora chiedi aiuto a quelle persone che in silenzio ci sono sempre per gli altri senza interessi economici e politici, senza polemizzare su tutto e su tutti. Fortunatamente le trovi sempre: sospendono i loro interessi personali e si mettono a disposizione della collettività. Non mollano mai. Sono sempre disponibili anche se non ricevono pacche sulle spalle. Da loro impari sempre qualcosa e con loro aiuti sempre qualcuno".