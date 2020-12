Gli errori che non fanno decollare il profilo Instagram

Da "semplice" strumento di condivisione di contenuti, prevalentemente immagini e fotografie, Instagram si è trasformato in una vera e propria... macchina da soldi. L'azienda proprietaria del social, la Facebook, Inc. di Zuckerberg, guadagna attraverso la pubblicità, la sponsorizzazione dei post e via dicendo, alimentando il giro multimilionario dell'altro social network (Facebook, ovviamente), anch'esso in mano al miliardario statunitense.

Tuttavia, Instagram permette anche ai propri utenti di diventare "piccoli imprenditori", ossia creatori di contenuti in grado di alimentare il giro d'affari del social network. Il termine più appropriato per definire le figure in questione, però, è quello di "influencer" - o "microinfluencer", nel caso in cui i numeri del proprio account siano consistenti ma inferiori a quelli dei personaggi più in vista.

Il ruolo degli influencer lo conosciamo bene. Attraverso la loro visibilità, le figure in questione, a tutti gli effetti testimonial di prodotti e aziende, garantiscono a marchi e brand un incremento più o meno rilevante nelle vendite degli articoli sponsorizzati. Chiunque può divenire un influencer o un micro-influencer, purché si possiedano numeri sufficienti per garantire alle aziende un introito economico.

Raggiungere numeri rilevanti è possibile, ma attenzione: è essenziale evitare di commettere errori che possano compromettere il decollo del proprio profilo Instagram. Scopriamo quali sono le prassi più comuni dalle quali stare alla larga!

Lo scarso coinvolgimento dei follower

Un'operazione da non sottovalutare è lo scarso coinvolgimento dei propri follower. Si tratta di uno degli errori più comuni relativi alla gestione del proprio profilo Instagram.

Gli utenti meno avvezzi ritengono che sia sufficiente tenere aggiornato il profilo postando uno o due contenuti al giorno, a volte alternando i giorni in cui creare contenuti. Tuttavia, ciò potrebbe non bastare. Il successo online viene raggiunto attraverso strategie differenti, a partire dal coinvolgimento attivo dei propri follower: postare un contenuto al giorno è sufficiente, ma è necessario fare in modo di coinvolgere gl utenti proponendo contenuti adeguati.

Non ha senso postare per il solo piacere di farlo, men che meno se l'obiettivo finale è quello di aumentare i propri numeri: meglio puntare a pochi post ma estremamente mirati, in grado di generare discussioni like, commenti e, se possibile, condivisioni!

L'uso errato (o mancante) degli hashtag

Gli utenti più ferrati conoscono bene l'importanza degli hashtag, ossia i "codici" da apporre nella didascalia (o tra i commenti) per aumentare la visibilità di un post. Il ruolo degli hashtag è proprio quello di ampliare la condivisione dello stesso, facendo sì che il contenuto postato entri a far parte delle "categorie" nelle quali l'utente, attraverso gli hashtag, lo ha inserito.

È bene tenere a mente, però, che utilizzare hashtag errati non sarà di alcuna utilità per i propri post. Per fare un esempio pratico, una pagina che si occupa di cani sarà orientata nell'utilizzo di hashtag relativi al mondo canino, meglio ancora se sfruttati in inglese, in modo tale da dare uno status più internazionale al proprio contenuto.

L'indisponibilità in Direct

Altro errore particolarmente comune è quello di non essere disponibili (o rapidi) nel rispondere ai messaggi in Direct. Chiariamo una questione: non è richiesto rispondere con immediatezza a ogni singolo messaggio giunto in posta. Chi gestisce un profilo Instagram, indipendentemente dalla grandezza dello stesso, avrà anche altri impegni.

Tuttavia, la crescita di un profilo passa anche da accorgimenti come questo. Rispondere con una certa rapidità aumenta l'engagement del proprio account, con l'algoritmo del social che renderà i propri post visibili ai più.

Trascurare le strategie per l'aumento dei follower

Uno degli errori più comuni, però, è senza dubbio quello relativo alla mancanza di strategie per aumentare i propri follower. È sbagliato pensare che basti postare nel feed per alimentare i propri numeri: tutt'altro.

Per far lievitare il numero dei follower è necessario adottare prassi specifiche, che garantiscano al proprio profilo una crescita costante. Un esempio è dato dall'aggiunta di commenti - o di like, o di entrambi - sotto i post inerenti agli argomenti trattati nella propria pagina: la crescita di follower, seppur lieve, è assicurata.

Da non disdegnare l'acquisto dei follower, ma a una sola e unica condizione: comprare follower Instagram a patto che avvenga attraverso una strategia oculata di crescita organica, e non mediante un acquisto scriteriato e incondizionato. L'ideale sarebbe evitare di spendere denaro per una crescita esponenziale e vertiginosa dei propri numeri, puntando piuttosto su una spesa più coerente e ragionata.

Le mancate risposte ai commenti

Errore banale, ma fin troppo comune, è quello di evitare di rispondere ai commenti pervenuti sotto a un proprio post.

Anche in questo caso siamo nell'ambito dell'engagement: aggiungere una risposta, anche solo uno smile, al commento di altri utenti, significa aumentare l'engagement del proprio profilo, nonché aumentare la fidelizzazione dell'utente che ha speso qualche secondo per commentare il contenuto condiviso.

Trascurare tutte le funzionalità di Instagram

Immancabili, ovviamente, gli errori relativi al mancato utilizzo delle svariate funzioni di Instagram. Tra gli errori più comuni, infatti, vi è la tendenza a trascurare le funzionalità in seno al social network, dai Reels alle Stories, dagli adesivi alla personalizzazione dell'area shopping (nel caso in cui si utilizzi il profilo per vendere prodotti).

L'ideale sarebbe modificare il proprio account in modo tale da renderlo "costumer-friendly", ossia concepito appositamente su misura dell'utente/consumatore. I follower, all'interno del profilo, dovranno trovare una pagina ricca di contenuti diversi, fatta di post coinvolgenti e originali, che attirino like, commenti e condivisioni.

Trascurare le Stories

Infine, un appunto per le Stories. Un profilo realmente attivo, in grado di coinvolgere attivamente gli utenti, non può prescindere dal postare le classiche "storie", creando contenuti originali e... attraenti. Per quanto possibile, però, andranno utilizzati filtri, adesivi e oggetti vari, sfruttando i sondaggi e le emoticon, le GIF personalizzate e quant'altro, in modo tale da aumentare il coinvolgimento dei propri follower.