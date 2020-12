Scegliere la migliore piattaforma di trading: i criteri da valutare

In Italia i trader possono scegliere tra oltre 242 piattaforme di trading, questo solo considerando quelle effettivamente autorizzate dalla Consob, o da un altro ente similare a livello europeo. La maggior parte di coloro che si avvicinano a questo mondo purtroppo si lasciano incantare dai messaggi pubblicitari dei singoli broker, che raccontano di guadagni incredibili e bonus in denaro. In realtà invece la scelta del broker è una questione molto personale, che andrebbe fatta considerando una serie di elementi fondamentali, su chi si basano anche le possibilità di un futuro successo nel trading online.

Quali sono le piattaforme oggi disponibili

Come abbiamo detto, sono oltre 240 le piattaforme di trading disponibili per il cliente italiano. Stiamo parlando di quelle che effettivamente seguono la legislazione in merito a livello europeo, che quindi hanno una licenza, rilasciata in Italia o in un altro Stato della Comunità europea. Ognuna di esse ha le proprie peculiarità e i propri elementi vincenti; non tutti sono ugualmente interessanti per il singolo trader. Si deve anche considerare poi che le piattaforme di trading 2021 potrebbero essere molte di più, visto che ogni anno ne nascono di nuove. Per capire in modo preciso quale sia l’offerta più interessante il trader deve valutare le proprie esigenze; questo per quanto riguarda i mercati cui dedicarsi, la tipologia di speculazioni che lo interessano di più, l’ammontare del proprio capitale. Oltre ovviamente a considerare le funzionalità della singola piattaforma di trading.

Cos’è una piattaforma di trading

Chi fa trading online utilizza quotidianamente una piattaforma; si tratta dell’interfaccia che un sito di brokeraggio ci permette di utilizzare, attraverso la quale troveremo le speculazioni disponibili al momento, ci sposteremo tra gli affari che già abbiamo in atto, verificheremo introiti e perdite. Le caratteristiche essenziali di questo tipo di strumento riguardano la sua semplicità di utilizzo. È il medesimo ragionamento che si fa quando si deve scegliere un programma per la contabilità o un software per la gestione della sicurezza in casa. Più un’interfaccia ci appare intuitiva, semplice da seguire e da comprendere, e più facile sarà utilizzarla ogni giorno, evitando gli errori, anche involontari. Lo stesso ragionamento si fa con le piattaforme di trading, il singolo trader cerca quella che meglio soddisfa i suoi desideri. Considerando anche che alcuni broker offrono piattaforme differenti, solitamente una per il neofita e un’altra per il trader con molta esperienza alle spalle.

Cosa ci offre un broker

Anche sotto questo punto di vista la variabilità è molto ampia. Ci sono broker, in realtà un numero ristretto, che propongono speculazioni su diversi mercati; molti altri invece propongono una visione più ristretta: affari all’interno di un singolo mercato. Si pensi, ad esempio, ai broker Forex, che offrono affari esclusivamente all’interno del mercato dei cambi tra valute. Alcuni negli ultimi anni si sono dedicati quasi completamente al mercato delle criptovalute. Solitamente questo tipo di proposta è quella più amata dai trader alle prime armi, perché consente loro di focalizzarsi su un singolo mercato, evitando di mettere troppa carne al fuoco.

Quanto investire nel trading online

Per cominciare a fare trading online non è necessario avere a disposizione ampi capitali; proprio questo elemento è quello che attira periodicamente nuovi investitori. Anche chi ha solo qualche centinaio di euro da investire può cominciare le sue speculazioni, per poi decidere con il passare del tempo se aumentare il capitale o meno. Chi desidera effettivamente cimentarsi in questo ambiente dovrebbe però ragionare sul fatto che inizialmente è necessario un certo periodo di formazione, durante il quale è molto probabile andare incontro a qualche insuccesso. Solitamente i trader esperti tendono a consigliare di considerare un budget iniziale di almeno 1.500/2.000 euro, in modo da avere sufficiente spazio di manovra.

La formazione

Alcuni siti di brokeraggio propongono ai propri clienti anche corsi e guide, in modo che possano diventare abili trader senza bisogno di cercare informazioni altrove. Solitamente questi corsi sono molto validi; ci sono siti che offrono anche segnali di trading e consigli sui migliori affari della giornata. Di fatto anche un soggetto che non ha mai seguito i mercati e non ha mai investito può avere successo nel trading, approfittando degli strumenti messi a disposizione dal broker.