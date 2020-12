A Finalborgo arrivano gli "Auguri take away" dei "Nostri Vegi du Burgu"

L'Associazione finalese "I nostri Vegi du Burgu" promuove una lodevole iniziativa per esprimere vicinanza, fratellanza, solidarietà e affetto evitando, allo stesso tempo, qualsiasi forma aggregativa, nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus.

"Auguri take away (da asporto)" è il nome del progetto che, quest'anno, sostituirà il tradizionale pranzo associativo natalizio.

Ecco i dettagli: sabato 12 e domenica 13 dicembre, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 17.30, gli anziani del rione si potranno presentare presso la sede associativa di piazza Aycardi a Finalborgo dove saranno accolti con pandolci artigianali e altre delizie locali. Ovviamente i soci coordineranno gli ingressi e garantiranno un costante monitoraggio per evitare assembramenti in sede.

Un modo per far sentire anche quest'anno, in questo Natale un po' "particolare", l'affetto che l'associazione "I nostri Vegi du Burgu" ha per i suoi concittadini, in modo particolare per quelli un po' più avanti con l'età. E, in linea con quelle che sono le basi associative, anche quest'anno i volontari hanno trovato un dolcissimo modo per donare un sorriso e un pensiero gentile senza chiedere nulla in cambio.