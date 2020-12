Altare, la Lega Giovani Savona organizza "Un dono di Natale": raccolta di generi alimentari in favore di chi si trova in difficoltà

"Un dono di Natale" è l'iniziativa solidale organizzata dalla Lega Giovani Savona per aiutare famiglie ed associazioni operanti sul territorio che supportano chi si trova in difficoltà.

"Si tratta di una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per le persone più bisognose - spiegano gli organizzatori - così che nelle feste tutti possano avere un alimento da consumare, tutto in piena sicurezza in ambiente santificato".